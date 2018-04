Das Kult-Werk um den Thorens TD 124 in stark erweiterter Neu-Auflage

Joachim Bung hat seine schön aufbereitete "Geschichte des Thorens TD 124" jetzt komplett überarbeitet. Das neue Buch um den Kult-Plattenspieler der späten 50er und 60er Jahre umfasst jetzt "The story of the Thorens TD 124 and other classic turntables". Man sieht: Erstens gibt es den 300-Seiten-Wälzer im DIN-A-4-Format nur noch in englisch - er ist eben für den internationalen Markt geschrieben und ohnehin randvoll mit herrlichen Abbildungen. Zweitens sind jede Menge Konkurrenten der Schweizer Legende von Garrard bis Goldring, von Dual bis Elac mit versammelt. Ein prächtiges Bilderbuch, jeden Cent seiner 59 Euro wert. Bestellung über Verlagsservice Angelika Bung, Stichelwiese 2b, 61389 Schmitten; 06084 3764; info@redaktionsbuero-bung.de