Die neue für Furore sorgende Focal Utopia Linie wird in München gleich bei zwei Händlern vorgestellt.

Die neue für Furore sorgende Focal Utopia Linie wird in München gleich bei zwei Händlern vorgestellt. So präsentieren am Samstag den 13.12 HiFiConcept in der Wörthstraße 45 + 38 www.hificoncept.de und HiFi-Treffpunkt in der Albert-Roßhaupter-Str. 40 www.hifitreffpunkt.de diese Meisterwerke der französischen Lautsprecher-Kunst.