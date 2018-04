Präsentiert Samsung das Galaxy Note 10.1 am 15. August?

Samsung hat für den 15. August eine Produktneuvorstellung in den USA angekündigt. Insider vermuten, dass Samsung das Galaxy Note 10.1 vorstellt - ein Android-Tablet mit 10 Zoll Bildschirm und Stift.

So ganz neu ist das Galaxy Note 10.1 eigentlich nicht. Ende Februar zeigten die Koreaner die große Ausgabe des populären Galaxy Note (es hat ein 5,3 Zoll-Bildschirm), das nicht nur per Fingerwisch sondern auch mit dem Stift gesteuert werden kann, bereits auf dem Mobile World Congress in Barcelona. Dann verschwand das Modell wieder, vermutlich, um Verbesserungen an seiner etwas enttäuschenden Ausstattung einzuarbeiten. Jetzt erwarten Insider die erneute Präsentation des Tablets am 15. August in den USA. Möglicherweise ist das neue Galaxy Note 10.1 mit einem schnellen Quadcore-Prozessor, einem hochauflösenden 10 Zoll-Bildschirm und Android 4.1 als Betriebssystem ausgestattet. Sicher an der "neuen" Ausstattung scheint aber bislang lediglich zu sein, dass der Stift jetzt im Gehäuse untergebracht werden kann. Beim ersten Galaxy Note 10.1 war das noch nicht der Fall gewesen. Hier finden Sie einen ausführlichen connect-Test des Schwestermodells Samsung Galaxy Note mit 5,3 Zoll Display.