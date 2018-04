Professionelle Diktier-App für Android

Die Smartphone-App "Dictation Blue" von Grundig Business Systems ist nun auch für Android-Smartphones erhältlich.

Die Smartphone-App "Dictation Blue" von Grundig Business Systems ist nun auch im Google Play Store erhältlich. Sie stand bisher nur für BlackBerrys zur Verfügung.

Die Diktate werden im Format GSM 6.10 als WAV-Datei erstellt und können später in die DigtaSoft-Wiedergabesoftware importiert und vom Schreibservice wie gewohnt transkribiert werden. Darüber hinaus können mithilfe der App Diktate von dem Diktiergerät Digta 7 Premium BT auf ein Smartphone übertragen und so automatisch an einen Schreibdienst verschickt werden.

Die App verfügt über eine Einfüge-Funktion, die Aufnahmezeit für einzelne Diktate kann bis zu 60 Minuten betragen. Sie ist für 9,90 Euro im Google Play Store erhältlich und kann von Android-Smartphones ab Version 2.3.3 verwendet werden. Mit einer kostenlose Variante kann die App ausprobiert werden, sie kann aber nur Diktate von einer Dauer von bis zu zwei Minuten aufnehmen.