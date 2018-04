iPhone-App

Rennspiel-App "Asphalt Audi RS 3" kommt

Zur Messepremiere des Audi RS 3 Sportback in Genf, laden die Marketing-Leute iPhones- und iPad-User ein, das sportlichste 3er Modell aus Ingolstadt in virtuellen Rennfahrten auszuprobieren. Dazu wird das iPhone Rennspiel "Asphalt Audi RS 3" kostenlos ab dem 3. März in die Apple-App-Store kommen.

© Audi Audi App fürs iPhone: Ashphalt Audi RS 3

Die Spieler haben die Auswahl zwischen zwei Strecken auf den Bahamas und in Tokio. In dem in Zusammenarbeit mit Gameloft konzipierten Rennspiel wird der Audi RS3 sowohl mit Touchscreen als auch per Kipp-Steuerung bedient, die das iPhone zum Lenkrad werden lässt.Natürlich ist auch eine individuelle Gestaltung des jüngsten Audi-Modells der RS-Familie möglich. Gleichzeitig startet Audio den Wettbewerb "Asphalt Audi RS 3 Contest". Dem schnellsten Fahrer auf der Bahamas-Strecke winkt ein Audi A3 Sportback 2.0 TFSI quattro, mit S line Sport- und Exterieur Packet. Der Wettbewerb läuft vom 3. bis zum 16. März. Anzeige