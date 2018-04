Keiner weiß, was die Zukunft bringt. Aber auch darauf kann man sich einstellen. Revox setzt auf erweiterbare Module im System M100, wobei die CD/Vollverstärker Kombi schon 4500 Euro kostet.

Kaum etwas ist so schnell veraltet wie die Zeitung von gestern. Oder die Technik von heute. Das dachten sich wohl auch die findigen Schweizer von Revox. Ihr Konzept M100 beginnt mit einer aluminium-ummantelten Basis aus Verstärker und CD/DVD-Laufwerk im quadratisch-praktischen Format (4500 Euro). Schon im knuffigen Kasten untergebracht sind die Anschlüsse für zwei analoge und vier digitale Quellen, FM-Radio sowie ein bis auf 1080p skalierender HDMI-Ausgang für die Videodaten.

Die Glasfront des Kubus hüllt sich in edles Schwarz - erst, wenn man sich ihm nähert, wird man mit aufleuchtenden Bedienelementen begrüßt. Steuern lässt sich das System auch per Fernbedienung oder iPhone mittels eigenem App. Ein Signalprozessor im M100 vermag die Klangeigenschaften an die angedockten Lautsprecher anzupassen - wenn sie denn von Revox stammen. An die Basisstation und an die daran befestigten Trägern (ab 200 Euro) können nun, wie in einem überdimensionalen 3D-Puzzle, ganz nach Belieben und Anwendungswunsch, weitere Module angedockt werden.

Das Multiroom-Modul (850 Euro) beispielsweise versorgt weitere Hörzonen. Und das Multimedia-Modul (1500 Euro) erweitert den Funktionsumfang um iPod-Dockingstation, Internetradio und Netzwerk-Client-Fähigkeiten; gefüttert vom PC mit iTunes oder von einer externen NAS. Aber nicht nur die Fähigkeiten, auch das Äußere lässt sich bei Revox arrangieren: Farbe und Verkleidung sind im Online-Konfigurator wählbar - sogar Blattgold steht (für einen gewissen Aufpreis) zur Verfügung. Weitere Infos unter www.revox.de