RIM aktualisiert Blackberry Apps

Blackberry Anbieter RIM hat vier Blackberry-Apps überarbeitet. Für den Blackberry Messenger (BBM) gibt es ebenfalls ein Update. Die neuen Versionen stehen in den nächsten Tagen in der Blackberry App World zur Verfügung.

RIM spendiert seinen Apps Blackberry Facebook, Blackberry Twitter, Blackberry Travel und Blackberry App World einen Zugang zum Blackberry Messenger (BBM) . Über die Apps können Blackberry User dadurch leichter mit ihren Kontakten in Verbindung bleiben, Erlebnisse und Inhalte mit ihnen teilen oder sich mit ihrer BBM-Community austauschen.Die neuen Versionen Facebook for BlackBerry Smartphones (Version 3.0) und Twitter for BlackBerry Smartphones (Version 3.0) bieten Nutzern die Möglichkeit ihren Facebook-Status oder die neuesten Tweets direkt über die App mit ihren BBM-Freunden zu teilen. BlackBerry Travel bekommt eine soziale Komponente - alle wichtigen Kontakte können damit über die eigenen Reisepläne informiert werden. Die neue BlackBerry Travel App (Version 2.5) erlaubt Nutzern ihre Reisepläne und Flugänderungen direkt an ausgewählte BBM-Kontakte oder die ganze BBM-Community weiterzugeben.

Das App-Sharing wurde vereinfacht - mit BBM (Version 6.2) und BlackBerry App World (Version 3.1.2) können Nutzer ihr BBM-Profil unkompliziert aktualisieren, um Freunden mitzuteilen, welche neue App sie gerade aus der BlackBerry App World heruntergeladen haben. Mit der aktualisierten Version der BlackBerry App World können Nutzer zudem direkt Informationen über ihre Lieblingsapp oder eine Liste der von ihnen installierten Apps teilen, indem sie BlackBerry Tag nutzen. Der Blackberry-Messenger wurde auch überarbeitet Der überarbeitete Blackberry-Messenger (BBM Version 6.2) bietet neben der BlackBerry App World-Integration auch einige Verbesserungen. Dazu gehören neue animierte Avatare, eine vereinfachte Möglichkeit persönliche Profil-Nachrichten zu aktualisieren und die Option Sprachnachrichten schnell zu verschicken. Die Verfügbarkeit der neuen App-VersionenTwitter for BlackBerry Smartphones Version 3.0 ist ab sofort verfügbar. Facebook for BlackBerry Smartphones Version 3.0, BlackBerry Travel Version 2.5, BlackBerry App World Version 3.1.21 und BBM Version 6.2 werden in den nächsten Tagen in der BlackBerry App World zum Download bereitstehen