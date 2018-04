RIM BlackBerry Torch 9800 ab Oktober bei Vodafone

Das in den USA bereits erschienene BlackBerry Torch soll im Oktober auch nach Deutschland kommen.

Vodafone hat kürzlich in einer Twitter-Meldung den Deutschland-Start von RIMs neuesten BlackBerry-Smartphone, dem Torch 9800, angekündigt. Im Oktober soll es soweit sein.

Welchen Preis Vodafone für das Gerät aufrufen wird, ist noch nicht bekannt. Dafür ist bei Amazon schon ein Preisschildchen aufgetaucht: 556,50 Euro inklusive der Möglichkeit zum Vorbestellen.

Das BlackBerry Torch soll RIM Hard- und Softwaremäßig neuen Schwung geben. Das Smartphone ist mit einem 3,2-Zoll-Touchscreen mit einer Auflösung von 480 x 360 Pixel. In der Ausstattungsliste finden wir mit HSDPA, WLAN b/g/n, GPS und Bluetooth 2.1 das Standardrepertoire für aktuelle Smartphones. So auch die Eckdaten der integrierten Kamera: Mit 5 Megapixeln löst sie auf. Videos filmt sie mit 640 x 480. Ein BlackBerry wäre kein BlackBerry, wenn es keine vollwertige Hardwaretastatur mitbrächte. Diese sitzt als Schuber unter dem Display - wie bei einem klassischen Slider bzw. vergleichbar mit dem Palm Pre. Für Geschwindigkeit soll der 624-MHz-Prozessor sorgen, der von 512 MB RAM unterstützt wird. Der interne Speicher fasst 4 GB, eine 4-GB-Speicherkarte liegt zusätzlich bei. 32 GB werden als Speicherkarte maximal unterstützt. Als Betriebssystem kommt das niegelnagelneue BlackBerry 6 zum Einsatz.

In den USA fand das BlackBerry Torch 9800 ab Start keinen reissenden Absatz. Erste Tests aus den USA bescheinigten ihm keine all zu guten Noten. Wie sich das BlackBerry Torch im connect-Test schlägt, können Sie in der Ausgabe 12/2010 nachlesen, die am 5. November erscheint.