RIM: Premium-Apps als Entschädigung

Nachdem Blackberry-Kunden in der letzten Woche massive Probleme bei E-Mails, Browser und Kurznachrichten hatten, bietet RIM jetzt den betroffenen Blackberry-Kunden eine Reihe von Premium Apps zum kostenlosen Download an.

Das Angebot an ausgewählten Premiums-Apps gilt für vier Wochen. Die Aktion beginnt am 19. Oktober, dann können die Kunden die Premium-Apps kostenlos in der Blackberry App World herunterladen.

Zum Angebot gehören:

SIMS 3 - von Electronic Arts

Bejeweled - von Electronic Arts

N.O.V.A. - von Gameloft

Texas Hold'em Poker 2 - von Gameloft

Bubble Bash 2 - von Gameloft

Photo Editor Ultimate - von Ice Cold Apps

DriveSafe.ly Pro - von iSpeech.org

iSpeech Translator Pro - von iSpeech.org

Drive Safe.ly Enterprise - von iSpeech.org

Nobex Radio™ Premium - von Nobex

Shazam Encore - von Shazam

Vlingo Plus: Virtual Assistant - von Vlingo.

In der letzten Woche litten Blackberry Nutzer vier Tage lang unter andauernden Aussetzern bei E-Mails, Browser und Kurznachrichten. Der Grund: Ein wichtiger Rechner im Blackberry-Netzwerk war ausgefallen, ein Notsystem sprang nicht an, und die Reparatur schlug zuerst fehl. Unzählige ungesendete E-Mails und Textnachrichten verstopften dann weltweit das System. Inzwischen hat Blackberry das Problem wieder in den Griff bekommen.Hier finden Sie einen Beitrag über den Ausfall bei Blackberry