Das Sony Xperia Go ist ein robustes Outdoor-Smartphone mit 3,5 Zoll-Bildschirm. Das wasser- und staubgeschützte Android-Phone ist mit einem Dualcore-Prozessor und einer 5-Megapixel-Kamera ausgestattet. Es soll 279 Euro kosten und wird im 3. Quartal 2012 auf den Markt kommen.

Staubdicht und wassergeschützt ist das neue Sony Smartphone Xperia Go. Das 110 Gramm schwere, in den Farben gelb, weiß und schwarz angebotene Mobiltelefon macht dennoch außen wie innen eine gute Figur. Als Antrieb kommt ein 1 Gigahertz schneller Doppelkern-Prozessor zum Einsatz. Sein Speicher ist mit 8 Gigabyte einigermaßen groß, er lässt sich zudem per Speicherkarte erweitern.

Das Xperia Go hat ein 3,5 Zoll-Display aus kratzfestem Mineralglas, das mit einer Auflösung von 480 x 320 eher durchschnittliche Detailschärfe verspricht. Eine 5 Megapixel-Kamera ist auf der Rückseite vorhanden. Sie soll im Schnellstart-Modus aus dem Standby-Betrieb bereits nach 1,5 Sekunden losfotografieren können.

Das Xperia Go verfügt über einen fest ins Gehäuse integrierten 1305 mAh starken Akku, der laut Hersteller Gesprächszeiten im UMTS-Betrieb von bis zu 5,5 Stunden erlauben soll.

Zunächst wird das Xperia Go wird mit dem Betriebssystem Android 2.3 (Gingerbread) ausgeliefert, es soll aber ein Upgrade auf Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) bekommen. Der Marktstart des 279 Euro teuren Outdoor-Smartphones (so die Preisempfehlung des Herstellers) soll im 3. Quartal 2012 erfolgen.