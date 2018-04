Rolling Stones Remastering

Sämtliche Alben der Rolling Stones ab 1971 sind im Laufe des Jahres 2009 in einer Remastered-Serie zu erhalten.

Ab Mai 2009 werden nach und nach sämtliche Studioalben von The Rolling Stones, die seit 1971 veröffentlicht wurden, als Remastered-Versionen bei Universal Music erscheinen.

Von den insgesamt 14 Studioalben machen "Sticky Fingers", "Goats Head Soup", "It's Only Rock'n'Roll" und "Black And Blue" den Anfang, gefolgt von den Klassikern "Some Girls", "Emotional Rescue", "Tattoo You" und "Undercover". Ab dem Sommer kommen dann schließlich das "A Bigger Bang"-Album und die Longplayer "Dirty Work", "Steel Wheels", "Voodoo Lounge" und "Bridges To Babylon" in Neuauflage raus.

Sämtliche Alben sind remastered und sollen besser als je zuvor klingen. www.rollingstones.com . Siehe auch streoplay 6/09 (ab dem 8. Mai am Kiosk).