Samsung: 10 Millionen Galaxy S3 verkauft

Das Samsung Galaxy S3 entwickelt sich zum Topseller: Samsung meldet den Verkauf von 10 Millionen S3. Gerüchte besagen, dass für das S3 bald ein Update auf Android 4.1 (Jelly Bean) bereit stehen soll.

Noch flotter als der engagierte Zeitplan von Samsung schon vorgesehen hatte, entwickeln sich die Verkaufszahlen des neuen Samsung Flaggschiffs Galaxy S3 (connect-Testergebnis "Sehr Gut" ). Seit dem Marktstart Ende Mai wurden weltweit bereits über 10 Millionen Exemplare des Android-Smartphones verkauft, wie Samsung heute meldete. Geplant war diese 10-Millionen-Marke erst gegen Ende Juli zu erreichen.

Seit einigen Tagen ist das Galaxy S3 auch in den USA im Handel, was den aktuellen Verkaufszahlen einen weiteren Schub gibt. Mindestens bis zum Marktstart des neuen iPhone 5 rechnen Fachleute mit weiterhin stark steigenden Absatzzahlen. Bereits im Herbst soll - so die Markteinschätzungen - das S3 die Verkaufsmarke von 20 Millionen Geräten knacken. Einige Analysten erwarten sogar, dass in diesem Jahr bis zu 40 Millionen dieses Samsung-Modells verkauft werden. Damit wäre das Galaxy S3 das am besten verkaufte Android-Smartphone.

Kommt bald Android 4.1 fürs Galaxy S3?

Falls ein Branchengerücht wahr werden würde, könnte sich diese ambitionierte Vorgabe sogar als realistisch erweisen. Der Onlinedienst SamMobile meldet, dass Samsung das Update auf Android 4.1 (Jelly Bean) für das Galaxy S3 fast fertig haben soll. Bereits im August oder im September könnte der Jelly-Bean-Rollout gestartet werden, was den Galaxy S3-Verkäufen einen weiteren Schub geben könnte.

Mit dem neuen Android-Betriebssystem würden sich die Marktchancen etwa gegenüber dem neuen iPhone 5 weiter verbessern, dessen Marktstart im Herbst erwartet wird.

