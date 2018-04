Samsung bringt klassisches Handy C3780

Das leichte Samsung C3780 erlaubt den direkten Zugriff auf Soziale Netze. Es verfügt über ein 2,4 Zoll Display und eine 3 Megapixel-Kamera.

Samsung baut nicht nur seine Galaxy Smartphone-Serie immer weiter aus - sondern auch sein Angebot an Handys. Das Samsung C3780 ist sein neuestes Handy-Modell. Das 82 Gramm leichte Mobiltelefon hat die klassische Handyform mit vielen Tasten. Es verfügt aber auch über ein moderneres Bedienelement: das optische Touchpad. Per Fingerwisch kann so recht flott durch das Menü geblättert werden. Eine Bedienung über das 2,4 Zoll große Display (Auflösung: 240 x 320 Pixel) ist nicht möglich.

Das GSM Handy erlaubt den direkten Zugriff auf Soziale Netze und Instant Messaging-Dienste. Es verzichtet aber auf den schnellen Internetzugang per UMTS/HSPA. Das C3780 ist mit einem MP3-Player, einem UKW-Radio und einer 3-Megapixel-Kamera ausgestattet. Den Antrieb übernimmt ein einfacher 250-Megahertz-Prozessor. Ihm steht ein 35 Megabyte großer interner Speicher zur Verfügung, der per Speicherkarte erweiterbar ist. Bei einigen Online-Anbietern ist das neue Samsung-Handy bereits vorbestellbar. Bei Amazon ist es zurzeit beispielsweise für 139 Euro gelistet.