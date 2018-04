Samsung Galaxy Beam: Das Beamer-Phone kommt

Samsung hat den Verkauf des kompakten Smartphones Galaxy Beam gestartet, das einen integrierten Video-Projektor bietet. Das Android-Smartphone mit 4-Zoll-Display und einen 1 GHz-Dualcore-Prozessor ist bereits ab 430 Euro bei einigen Händlern zu finden.

Das Samsung Galaxy Beam (GT-I8530) ist mehr als nur ein Android-Smartphone. Das 147 Gramm schwere und 13 Millimeter dicke Mobiltelefon besitzt an seiner Stirnseite einen Beamer, der über eine separate Taste auf der Gerätefront gestartet wird und Bilder und Videos mit einer Größe von bis 50 Zoll (127 Zentimeter) an die Wand wirft. Beim ersten Check der Connect-Redaktion machte der mobile Beamer im abgedunkelten Testraum einen guten Eindruck. Sein 1 Gigahertz schneller Doppelkern-Prozessor sorgt zudem dafür, dass die Bilder ruckelfrei ablaufen.

Anzeige

Das Samsung-Smartphone ist mit einem 4-Zoll-Bildschirm ausgestattet, der über die formatübliche Auflösung von 480 x 800 Pixel verfügt. Sein integrierter 8 Gigabyte-Speicher kann per Speicherkarte ergänzt werden. Als Betriebssystem kommt die ältere Android-Version 2.3 zum Einsatz. Über ein geplantes Update auf Android 4.0 ist nichts bekannt. Online geht's beim Galaxy Beam per GSM/UMTS/HSPA+ sowie per WLAN. Das Beamer-Smartphone ist mit einer 5 Megapixel-Autofokus-Kamera auf der Rückseite ausgerüstet, die Videos in HD-Qualität (mit 1280 x 720 Pixel) aufnimmt. Ein 1,3-Megapixel-Kamera auf der Frontseite ist auch vorhanden. Das Galaxy Beam ist inzwischen bereits bei einigen Händlern zu bekommen. Samsung gibt für das Beamer-Phone eine Preisempfehlung von 539 Euro - im Handel wird es zurzeit ab 428 Euro angeboten. Hier finden Sie einen ersten Connect-Test des Samsung Galaxy Beam