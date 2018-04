Samsung Galaxy S Duos: Das neue Android-Phone für zwei SIM-Karten

Samsung hat den Marktstart des Galaxy S Duos für Deutschland angekündigt. Das kompakte Smartphone hat ein 4-Zoll-Display, nutzt Android 4.0 und kann zwei SIM-Karten aufnehmen. Sein Preis: 350 Euro.

Im August 2012 hatte Samsung sein neues Topmodell für zwei SIM-Karten vorgestellt, noch im September soll es bei uns in den Handel kommen. Das Android-Smartphone verfügt über die Funktion "Dual SIM Always on" mit der es möglich ist, auf einer SIM-Karte Anrufe zu empfangen, während über die andere SIM-Karte telefoniert wird.

Das Doppel-SIM-Karten-Smartphone sendet in GSM-Netzen und in UMTS-Netzen. Das gilt für beide SIM-Karten. Beim Schwestermodell Galaxy Y Duos ist der Einsatz in UMTS-Netzen nur mit einer SIM-Karte möglich.

Das Galaxy S Duos besitzt ein kompaktes 4-Zoll-Display, das eine Auflösung von 800 x 480 Pixeln bietet. Auch sonst bietet das Galaxy S Duos Mittelklasse-Ausstattung. Dazu zählt der 1 Gigahertz schnelle Einkern-Prozessor, 4 Gigabyte interner Speicher (der per Speicherkarte erweiterbar ist) und eine 5-Megapixel-Kamera auf seiner Rückseite. Das 120 Gramm leichte Smartphone wird mit Android 4.0 ausgeliefert. Zurzeit kursieren im Internet Informationen, dass Samsung für das Galaxy S Duos ein Betriebssystem-Update auf Android 4.1 plant.

Das Galaxy S Duos soll noch im September 2012 in Deutschland für 349 Euro auf den deutschen Markt kommen.