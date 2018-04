Samsung hat das neue Galaxy S3 präsentiert. Das neue Spitzenmodell ist mit Quadcore-Prozessor, einem riesigen 4,8 Zoll-Großdisplay sowie einer 8 Megapixel-Kamera ausgestattet. Der Marktstart erfolgt in Europa Ende Mai.

Heute präsentierte Samsung während eines großen Events in London sein heiß erwartetes neues Topmodell Samsung Galaxy S3. Das 133 Gramm leichte Android-Smartphone verfügt über einen 4,8 Zoll großen HD Super AMOLED-Bildschirm, der mit einer Auflösung von 1280 x 720 Pixel besondere Detailschärfe verspricht. Angetrieben wird das S3 von dem 1,4 Gigahertz schnellen Vierkern Exynos-Prozessor, unterstützt von 1 Gigabyte Arbeitsspeicher. Das Modell wird in Versionen mit 16 Gigabyte und 32 Gigabyte Speicher ausgeliefert. Ein Modellvariante mit 64 Gigabyte ist geplant. Der vorhandene Speicher kann mit einer MicroSD-Karte erweitert werden.

Das neue Samsung Spitzenmodell verfügt über zwei Digitalkameras. Auf der Rückseite ist eine schnell auslösende 8-Megapixel-Autofokus-Kamera mit Gesichtserkennung eingebaut. Auf der Frontseite übernimmt eine 1,9 Megapixel-Kamera Videokonferenz-Aufnahmen im HD Format. Ebenfalls integriert ist die neue Funktion S Voice, die auf gesprochene Befehle reagiert und das Smartphone steuert. Das S3 verfügt zudem über die neue S Beam-Funktion mit der Filme oder Musik sehr schnell an andere Galaxy S3-Modelle weitergeleitet werden können. Um einen Film mit einer Datenmenge von 1 Gigabyte zu übertragen, benötigt das S3 nicht einmal drei Minuten. Wie bei allen neuen Topgeräten ist auch beim S3 der Nahbereichsfunk Near Field Communications (NFC) vorhanden.

Das Galaxy S3 funkt in UMTS-Netze mit HSPA+ und der üblichen Top-Geschwindigkeit von 21 Mbit/s beim Empfang. In einigen Regionen wird das neue Samsung in einer Version mit LTE Technik ausgeliefert. Ob dies auch in Europa der Fall sein wird, ist bislang noch nicht bekannt. Das neue Samsung Topmodell ist mit einem 2100 mAh-Akku ausgestattet, der viel Ausdauer verspricht und - anders als bei vielen aktuellen Topmodellen - austauschbar ist. Ende Mai soll es bereits verfügbar sein und zwischen 650 und 700 Euro ohne Vertrag kosten.

Die Fakten Samsung Galaxy S3