Samsung Galaxy S3: Ab Montag bei E-Plus vorbestellbar

Am 29. Mai beginnt in Deutschland das Galaxy S3-Zeitalter . Das neue Topmodell der Android-Oberklasse ist dann deutschlandweit im Handel erhältlich - unter anderen auch in den Shops der E-Plus Gruppe. Dort gibt es das Galaxy S3 mit 16 Gigabyte Speicher in der weißen und der blauen Version zum Preis von 599 Euro.

Das Quadcore-Superphone mit dem brillanten 4,8 Zoll großen HD SuperAMOLED-Bildschirm ist bei der E-Plus-Gruppe auch als Mietgerät erhältlich - zum Mietpreis von 26 Euro pro Monat. In diesem Mietpreis (Laufzeit: 24 Monate) enthalten ist auch das Sorglos-Paket. Ohne Zusatzkosten wird das Galaxy S3 während der zweijährigen Mietdauer bei Wasser, Sturz- und Bruch- sowie Akkuschäden repariert oder ausgetauscht. Für die Dauer der Reparatur steht ein Leihgerät zur Verfügung. Ab Montag ist das Samsung Galaxy S 3 bei E-Plus vorbestellbar.