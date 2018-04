Samsung Galaxy S3: Aktuelle Gerüchte

Der Nachfolger des Samsung Topsellers Galaxy S2 ist eines der am meisten erwarteten Android-Smartphones in diesem Jahr. Bislang gibt es viele Gerüchte und wenig Fakten zum Galaxy S 3. +++Aktualisiert am 21.03.2012 11.40Uhr+++

Die harten Fakten sind weiterhin dünn - doch umso heftiger brodeln die Gerüchte rund um das neue Samsung Galaxy S3. Nachdem die vorausgesagten Präsentationstermine im März verpufft sind, konzentrieren sich neue Vermutungen auf einen möglichen Vorstellungstermin am 22. Mai 2012 in London. Ob es wirklich so ist, weiß keiner. Inzwischen tauchen regelmäßig Bilder im Internet auf, die das neue Galaxy S3 darstellen sollen. Jetzt ist in einem Visa-Werbespot (siehe unten) mit dem Sprinter Usain Bolt kurz ein Samsung Handy zu sehen. Das mit NFC-Funktechnik ausgestattete Smartphone könnte möglicherweise das neue Galaxy S3 sein, oder auch nicht. Kurz zuvor veröffentlichte die Webseite reddit.com das Bild eines Galaxy S3 aus einer angeblichen Weber-Shandwick-Präsentation (siehe Bild oben). Das abgebildete weiße Smartphone ist schlank, sein Home-Button ist im Vergleich zu bekannten Samsung-Phones in die Breite gezogen. Ob dieses Bild ein Fake ist, oder wirklich das neue Galaxy S3 zeigt - darüber wird selbst auf den Seiten von reddit.com heftig diskutiert. Der Bildschirm des Galaxy S3 zeigt interessanterweise die Ankündigung eines Samsung Unpacked Event am 22. Mai.

Die Daten zum Galaxy S3 kursieren natürlich ebenfalls im Web - mit sich widersprechenden Angaben. Das S3 soll ein sehr großes, fast die gesamte Frontseite umfassendes Display haben. Laut der Website bgr.com ist es 4,8 Zoll groß und kann 1920 x 1080 Pixel darstellen. Andere Gerüchte sprechen von einem 4,7 Zoll Display mit lediglich 1280 x 720 Pixel Auflösung. Als Prozessor soll ein Samsung Quad-Core-Chip Exynos 4412 mit 1,5 Gigahertz Taktfrequenz zum Einsatz kommen. Ein Bericht aus der Korea Times bestätigt den Einsatz eines Samsung Quadcore-Prozessors, macht aber keine Angaben auf die Taktung des Prozessors. Außerdem soll im neuen S3 ein LTE-Funkmodul von Samsung zum Einsatz kommen. Widersprüchliche Meldungen gibt es auch zu den eingebauten Kameras. Auf der Frontseite soll eine 2-Megapixel-Kamera zum Einsatz kommen und auf der Rückseite eine 8 Megapixel-Kamera - wie beim Galaxy S2. Andere Quellen erwarten eine 12-Megapixel-Kamera beim Galaxy S3. Widersprüchliche Prognosen selbst beim Gehäusematerial. Einige erwarten beim Galaxy S 3 eine Aluminium-Rückseite, andere erwarten den Einsatz von Keramik über dem Batteriefach. Das Galaxy S2 setzt auf einen Batteriedeckel aus Plastik. Einigkeit herrscht lediglich beim verwendeten Betriebssystem: Im Samsung Galaxy S 3 kommt Android 4.0 zum Einsatz. Höchst wahrscheinlich ist auch die neueste Version der Samsung Oberfläche TouchWiz vorhanden. Eine interessante Ausstattungsvariante meldet telekom-presse.at. Das Galaxy S3 soll nicht über Steckkontakt, sondern per Induktion geladen werden. Hartnäckig hält sich auch das Gerücht zum Marktstart-Termin. Zu den Olympischen Sommerspielen in London soll es losgehen. Sie beginnen am 27. Juli in London. Samsung ist einer der Hauptsponsoren des Sport-Topevents.Kommt das Samsung Galaxy S3 doch im April?+++UPDATE 21.03.2012 - 11.40 Uhr+++ Marktstart doch schon im April?+++Wie der TechBlog the verge heute meldet, hat der Samsung-Chef für China Kim Young-Ha gegenüber der Presse mitgeteilt, dass der Markstart des neuen Samsung Topmpdells möglicherweise doch bereits im April erfolgen kann. Eine endgültige Entscheidung über einen vorgezogenen Marktstart ist jedoch noch nicht gefallen. Der China-Chef von Samsung hat ebenfalls eine aggressivere Marktstrategie von Samsung angekündigt, um die Marktanteile von Samsung weiter auszubauen.+++