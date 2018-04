Samsung Galaxy S3: Jelly Bean-Update startet in Europa

Samsung hat das Update auf Android 4.1.1 (Jelly Bean) für sein Topmodell Samsung Galaxy S3 in Europa gestartet. Im ersten Schritt ist es zunächst in Polen verfügbar.

In Polen wird seit heute die Betriebssystem Android 4.1.1 (Jelly Bean) ausgeliefert, wie der Blog Sammobile.com meldet. Das Update soll über 280 Megabyte groß sein und wird sogar Over The Air (OTA) ausgeliefert, also direkt auf das Galaxy S3.

Das Galaxy S3-Update für andere Länder folgt in den nächsten Wochen. Wie immer gibt Samsung im vorhinein keine konkreten Termine an, ab wann das Android-Update in den einzelnen Ländern zur Verfügung steht. In der Regel wird das Update zunächst für die frei verkauften Samsung-Modelle angeboten. Mit einiger Verzögerung kommen Smartphones, die bei den Netzbetreibern gekauft werden in den Genuss der neuen Software.

Zu den Vorteilen, die Android 4.1.1 dem S3 bietet, gehört die verbesserte Performance, die schnellere Zugriffe auf Apps erlaubt. Auch neu: zwei Homescreen-Modi, eine veränderte Nachrichten-Leiste, eine neue Sprachsteuerung, der intelligente Assistent Google Now und einiges mehr.