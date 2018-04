Samsung Galaxy S3: Polykarbonat statt Billig-Plastik

In einer Woche ist der Verkaufsstart des Samsung Galaxy S3. Trotzdem gibt es immer wieder neue Infos über das Android-Topmodell. Die neuste Info: Das Rückseite des Galaxy S3 ist aus Polycarbonat und erste Galaxy S3-Smartphones sind in Dubai bei Händlern aufgetaucht.

Eigentlich müsste längst alles klar sein: Das Samsung Superphone Galaxy S3 (S III) wurde am 3. Mai 2012 offiziell vorgestellt und konnte von Journalisten in London ausprobiert werden. Dennoch tauchen immer wieder interessante Neuigkeiten rund um das neue Spitzenmodell der Koreaner auf.

Zurzeit überrascht eine späte Klarstellung von Samsung über die verwendeten Materialien des S3-Gehäuses. In vielen Berichten über das Galaxy S3 wurde sein Kunststoffgehäuse heftig kritisiert. Samsung stellt jetzt jedoch klar, dass im Akkudeckel des S3 drei Lagen hochwertiges Polycarbonat zum Einsatz kommen, das 300mal widerstandsfähiger ist als herkömmliche Kunststoff. Kratzer sollen dem S3 kaum etwas ausmachen. Außerdem wird die Sendeleistung des Smartphones dadurch nicht beeinträchtigt. Obwohl Samsung den Marktstart für das Galaxy S3 für den 29. Mai in Europa vorgesehen hat und kurz darauf in den USA plant, soll das Samsung Superphone bereits heute in Dubai verkauft worden sein. Das berichtet zumindest der Onlinedienst telekom-presse.at, der gleich auch auf den Preis in Dubai liefert: 668 Dollar. Das sind rund 528 Euro - im deutschen Onlinehandel ist die 16 GB-Version des Samsung Galaxy S3 zurzeit ab 578,41 Euro vorbestellbar. Preistendenz: Langsam sinkend.