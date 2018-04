Samsung bringt das Einsteiger-Smartphone Galaxy Y in einer Hello Kitty Edition heraus. Das Kompaktmodell mit 3-Zoll-Display und Android 2.3 soll 229 Euro kosten.

Die Kultkatze Hello Kitty taucht ab sofort auch auf dem Samsung Smartphone Galaxy Y auf. Die Koreaner bringen ihr für Kids gedachtes Smartphone jetzt auch in einer Hello-Kitty-Edition in den Handel. Sie zeichnet sich durch ein Katzenlogo auf der Telefon-Rückseite, zusätzliche Hintergrundbilder sowie viele Icons im Hello Kitty-Stil aus.

Ansonsten bietet das 98 Gramm leichte Samsung Galaxy Y einen einfachen 832 Megahertz Prozessor. Es verfügt über einen Mini-Speicher, der per Speicherkarte erweiterbar ist und einen 3-Zoll-Bildschirm. Dieser ist mit seiner Auflösung von 240 x 320 Pixel nicht sonderlich scharf. Beim Test in der connect-Redaktion trumpfte das handliche Galaxy Y jedoch mit seiner langen Einsatzzeit auf.

Das Samsung Galaxy Y Hello Kitty Edition ist ab sofort im Handel für 229 Euro (UVP) zu bekommen. Die katzenlose Version gibt es inzwischen bereits für etwa 100 Euro.

Das Samsung Galaxy Y im Testbericht