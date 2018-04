Samsung will Ende März ein spezielles Update für seine Android-Smartphones Galaxy S, Galaxy S Plus und Galaxy W einführen. Das Update bietet einige Android 4.0-Features. Auch das Android-Tablet Galaxy Tab soll dieses Betriebssystem-Update erhalten.

Samsung plant für seine populären Mittelklasse-Modelle Galaxy S, Galaxy S Plus und Galaxy W ein Spezial-Update des Android-Betriebssystems. Statt Android 4.0 soll eine überarbeitete Version von Android 2.3 (Gingerbread) angeboten werden, die um einige neue Funktionen erweitert wird, die auch in Android 4.0 zu finden sind. Dazu gehören die Gesichtserkennung zum Entsperren des Phones, eine Screenshot-Funktion sowie Bildbearbeitungsfunktionen. Samsung hat weitere Zusatzfunktionen angekündigt, ohne jedoch Details zu nennen.Der Roll-Out des Spezial-Updates soll Ende März 2012 beginnen. Es wird für die drei genannten Galaxy-Smartphones sowie für das Android-Tablet Galaxy Tab der ersten Generation ausgeliefert. Konkrete Aussagen, wann die Verteilung der Updates in Deutschland beginnen wird, gibt es noch nicht.