Samsung S Duos: Android-Smartphone für zwei SIM-Karten

Samsung hat jetzt ein Smartphone mit Dual-SIM-Technik vorgestellt. Das Galaxy S Duos verfügt über einen 1 Gigahertz-Prozessor, ein 4-Zoll-Display sowie Android 4.0 als Betriebssystem.

Das neue Galaxy von Samsung hat zwei Steckplätze für SIM-Karten. Das ist ein interessantes Feature beispielsweise für alle, die ihren geschäftlichen von privaten Telefonaten trennen wollen oder beim Auslandsaufenthalt mit einer deutschen und ausländischen SIM-Karten unterwegs sein möchten.

Das Galaxy S Duos besitzt ein 4-Zoll großes Display mit der üblichen Standardauflösung von 800 x 480 Pixel. Angetrieben wird das Android-Smartphone von einem 1-GHz-Prozessor, dem lediglich 4 Gigabyte interner Speicher zur Verfügung stehen. Per Micro-SD-Karten kann dieser Speicher jedoch erweitert werden. Das 120 Gramm leichte Phone nutzt Android 4.0 als Betriebssystem, veredelt durch die Samsung Oberfläche Touchwiz. Eine 5-Megapixel-Kamera mit LED-Licht ist auf seiner Rückseite auch vorhanden.

Interessant bei dem Dual-SIM-Smartphone ist die Funktion "Dual SIM Always on". Sie erlaubt dem neuen Samsung-Smartphone, Anrufe auf einer SIM-Karte zu empfangen, während über die andere SIM-Karte telefoniert wird. Das Galaxy S Duos arbeitet in GSM sowie in UMTS-Netzen. Das mit einem 1500 mAh-Akku ausgestattete Smartphone soll im September auf den Markt kommen. Wann es in Deutschland erhältlich sein wird, ist im Moment ebenso wenig bekannt wie sein Preis. Hier finden Sie einen Connect-Test der wichtigsten Phones für zwei SIM-Karten