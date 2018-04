Samsung stellt Galaxy Note 2 auf der IFA vor

Samsung zeigt Ende August auf der IFA in Berlin sein neues Smartphone-Tablet Galaxy Note 2. Bislang gibt es lediglich Spekulationen über die genaue Ausstattung des Galaxy Note-Nachfolgers. ++UPDATE++

Auf der Internationalen Funkausstellung stellt Samsung den Nachfolger seines Tablet-Smartphones Galaxy Note vor. Die Koreaner haben für den 29. August in Berlin zu einem Unpacked Event geladen und gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters bestätigt, dass sie in Berlin den Nachfolger des Galaxy Note vorstellen werden. Jetzt ist ein Samsung-Video zum Unpacked-Event in Berlin aufgetaucht, dass die Präsentation des neuen Note bestätigt und die Kreativität des neuen Phone-Tabs herausstellen soll.

Zur Ausstattung des neuen Samsung-Topmodells, das möglicherweise Galaxy Note 2 heißen wird, gib es keine konkreten Fakten. Gerüchten zufolge soll sein Display noch größer sein als beim aktuellen Note, das über einen 5,3 Zoll großen Monitor verfügt. Vermutlich wird ein 5,5 Zoll-Display zum Einsatz kommen, das eine Auflösung von 1280 x 720 Pixel bietet. Außerdem soll, wie im Samsung Galaxy S3 (connect-Testurteil "Sehr gut" ) ein schneller Quadcore-Prozessor zum Einsatz kommen.

Das Smartphone-Tablet Note 2 wird entweder einen leistungsstarken 8-Megapixel-Chip oder einen 12 Megapixel-Chip zum Fotografieren und Videoaufzeichnen besitzen. Branchenkenner erwarten zudem, dass das Galaxy Note 2 gleich beim Marktstart mit der neusten Android-Version Jelly Bean (Android 4.1) ausgeliefert wird. Samsung hatte im letzten Jahr das Vorgängermodell Galaxy Note ebenfalls in Berlin auf der IFA vorgestellt. Hier finden Sie einen ausführlichen Connect-Test des Vorgängers Samsung Galaxy Note mit dem 5,3 Zoll großen Bildschirm.