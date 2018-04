Samsung: Über 20 Millionen Galaxy S3 verkauft

Samsung nennt Verkaufszahlen für sein Topmodell: Seit dem Marktstart Ende Mai wurden bereits über 20 Millionen Galaxy S3 verkauft.

Bereits im Juli hatte Samsung bereits 10 Millionen verkaufte S3 gemeldet. Wenn diese Zahlen stimmen, dann verkauft sich das S3 deutlich schneller als die Vorgängermodelle Galaxy S und Galaxy S2. Bislang liegen diese Modelle mit 24 Millionen (Galaxy S) und 28 Millionen (Galaxy S2) in den absoluten Verkaufszahlen aber noch vor dem S3.

Vermutlich wird das bald bevorstehende Betriebssystem-Update auf Android 4.1, die zusätzlichen Farbvarianten bei den Gehäuseschalen und die Einführung der LTE-Version für Europa einen weiteren Nachfrage-Schub beim Samsung Galaxy S3 auslösen. Interessant ist auch die Verteilung der bisherigen Verkäufe. 6 Millionen S3 wurden in Europa verkauft, 4 Millionen in Nordamerika (obwohl der Verkauf später als in Europa begann) und 4,5 Millionen wurden in asiatischen Ländern abgesetzt. Vor allem die Verkaufszahlen in den USA sind trotz verspätetem Start überraschend stark. Dort überholte das Galaxy S3 im August sogar das iPhone bei den Verkäufen. Kaum verwunderlich, dass Apple möglichst bald mit seinen neuen iPhone 5 in den Handel will.

