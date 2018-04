Samsung und Google bringen Galaxy Nexus

Google und Samsung haben heute Nacht gemeinsam in Hongkong das neue Google-Phone Galaxy Nexus vorgestellt. Das gebogene Smartphone bietet ein 4,65 großes Superdisplay, einen 1,2 Gigahertz schnellen Dual-Core-Prozessor und ist das erste Android-Modell mit dem brandneuen Betriebssystem Android 4.0 (Ice Cream Sandwich)

Zu den Top-Features des neuen Galaxy Nexus gehört sein 4,65 Zoll großes, hochauflösendes Display. Der farbstarke und kontrastreiche SuperAMOLED- Bildschirm bietet eine Auflösung von 1280 * 720 Bildpunkten. Damit ist es nicht nur eines der größten Displays in einem Smartphone, sondern bietet darüber hinaus etwa die gleiche hohe Pixeldichte wie das Retina-Display im iPhone 4S.

Angetrieben wird das Galaxy Nexus von einem mit 1,2 Gigahertz getakteten Dual-Core-Prozessor von Texas Instruments (OMAP4460). Er wird von 1 Gigabyte Arbeitsspeicher unterstützt. Sein interner Speicher verfügt über 16 oder 32 Gigabyte, eine Erweiterung per Speicherkarte ist jedoch nicht möglich. WLAN (Standards: b/g/n), USB 2.0 und Bluteooth 3.0 sind ebenso wie ein NFC-Chip vorhanden.

Das Galaxy Nexus soll in zwei Versionen mit unterschiedlichen Mobilfunkeinheiten für den Datentransfer auf den Markt kommen. Eine LTE-Version sowie eine Version mit HSPA+ (Empfangen: max. 21 MBit/s, Senden: max. 5,76 MBit/s) .

Zwei Kameras sind ebenfalls beim Galaxy Nexus eingebaut. Seine 5-Megapixelkamera nimmt Videos in 1080p-Qualität auf. Sie soll mit schlechten Lichtverhältnissen gut zurechtkommen und eine sehr geringe Auslöseverzögerung haben. Die 1,3 Megapixel-Frontkamera ist für Videotelefonie zuständig.

Interessant ist auch sein Design: Seine Rückseite ist recht stark gebogen (Curve Design), außerdem ist es nur noch 9 Millimeter dick. Die Rückseite hat zudem eine rutschfeste Oberfläche. Bedienelemente wie "Home-Button" oder "Zurück" gibt es nicht mehr als Sensortasten, sie werden in der virtuellen Android-Leiste unten am Bildschirmrand eingeblendet. Das Galaxy Prime wird mit den brandneuen Google-Betriebssystem Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) ausgeliefert.Das Galaxy Nexus wird in USA, Asien und Europa ab November von verschiedenen Netzbetreibern angeboten. Wer es in Deutschland anbietet und zu welchem Preis wurde jedoch noch nicht bekannt gegeben.