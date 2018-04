Vor dem offiziellen Start der Mobilfunkmesse Mobile World Congress in Barcelona hat Samsung sein neues 10 Zoll Android Tablet vorgestellt. Das Galaxy Tab 2 (10.1) hat einen 1 Gigahertz schnellen Dualcore-Prozessor, ein Display mit 1280 x 800 Pixel und Android 4.0 als Betriebssystem.

Noch bevor es so richtig losgeht in Barcelona auf dem Mobile World Congress hat Samsung sein neues 10-Zoll-Tablet vorgestellt. Potential zum echten iPad3-Herausforderer hat das neue Android-Tab zwar nicht, dennoch bietet es eine grundsolide Ausstattung.Angetrieben wird das 588 Gramm schwere Tablet von einen 1,0 Gigahertz Dualcore-Prozessor. Ihm stehen 1 Gigabyte Arbeitsspeicher zur Verfügung stehen.

Zwei Speicherversionen stehen zur Auswahl: mit 16 Gigabyte bzw. 32 Gigabyte. Eine Erweiterung per Speicherkarte ist bei beiden möglich. Ähnlich unspektakulär wie der Prozessor ist auch der Bildschirm: Mit 1280 x 800 ist er kaum detailreicher als ein Top-Smartphone-Display. Das Tablet wird in einer 3G (=UMTS/HSPA) und einer WiFi-Version ausgeliefert. Die UMTS/WLAN-Version geht per UMTS/HSPA+ (Empfang: max. 21 Mbit/s) und WLAN flott ins Internet. GPS-Empfänger und Glonass-Empfänger sind in beiden Modellvarianten ebenso vorhanden wie Bluetooth 3.0 und WiFi-Direkt. Das Galaxy Tab 2 (10.1) verfügt über eine 3 Megapixel-Kamera auf der Rückseite, die Videos in HD aufnimmt. Eine VGA-Kamera auf der Frontseite ist auch vorhanden. Als Betriebssystem kommt Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) zum Einsatz. Sein 7000 mAh Akku sorgt für reichlich Ausdauer.Das Galaxy Tab 2 (10.1) erweitert die Tab 2 Serie von Samsung, von dem bereits vor wenigen Tagen die 7 Zoll-Version Tab 2 (7.0) vorgestellt wurde. Die wichtigsten Features des Samsung Galaxy Tab 2 (10.1) auf einen Blick: