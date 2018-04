Kurz vor dem Start des Mobile World Congress hat Samsung das Android-Smartphone Galaxy Beam i8520 vorgestellt. Das Smartphone mit 1 Ghz-Dualcore-Prozessor verfügt über einen integrierten Beamer für Projektionen in HD-Qualität.

Samsung hat sein Smartphone mit integriertem Beamer neu aufgelegt. Das Android-Smartphone mit dem 15-Lumen starken Beamer kann Projektionen im 50 Zoll-Format in HD-Qualität abstrahlen.

Das neue 145 Gramm schwere Android-Modell ist zeitgemäß ausgestattet: ein 1 Gigahertz schneller Dual-Core-Prozessor, ein 4-Zoll-Display mit der Auflösung von 800 x 480 Pixel. 6 Gigabyte RAM sowie 8 Gigabyte interner Speicher stehen zur Verfügung. Zudem kann der interne Speicher per Speicherkarte vergrößert werden. Das Beamer-Phone Galaxy Beam i8520 ist mit einem 2.000 mAh starker Akku ausgerüstet - für reichlich Ausdauer ist also gesorgt. Als Betriebssystem kommt Android in der Version 2.3 Gingerbread zum Einsatz, Aussagen ob ein Update auf Android 4.0 geplant ist, gibt es noch nicht. Ebenso wenig wie Infos zum Marktstart-Termin in Deutschland. Die wichtigsten Features des Samsung Galaxy Beam i8520 auf einen Blick: