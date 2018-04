Recht ansehnlich präsentieren sich die aktuellen Elektronik-Angebote des Online-Versandhändlers Amazon. Während der Intenso-Bilderrahmen nicht weiter der Rede wert ist, stellen sowohl die digitale Spiegelreflex-Kamera von Olympus als auch das iPod-Touch-/Logitech-Bundle interessante Offerten dar.

Ein Mal hopp, zwei Mal top - so lassen sich die Amazon-Angebote für diese Woche zusammenfassen. Darunter ist auch - nur wenige Wochen nach dessen Erscheinen - der aktuelle "Apple iPod Touch" (8 GByte) in der vierten Generation mit seinem hochauflösenden Retina-Display. Wie schon bei vergangenen Aktionswochen lässt Amazon allerdings nicht im Preis nach, sondern verkauft den Touch mit Extra-Zubehör zum Nulltarif. In diesem Fall gibt es das Soundsystem Logitech S315i dazu - und das kostet einzeln immerhin 80 Euro. Wenn man eh Boxen dazu haben wollte, ist das Amazon-Angebot für knapp 220 Euro ein echtes Schnäppchen - unter 210 Euro ist woanders selbst der Touch alleine nicht zu bekommen.

Ein weiterer Knüller wartet auf potenzielle Fotografen: Die digitale Spiegelreflexkamera "Olympus E-450" im Set mit zwei Objektiven (14-42 mm und 40-150 mm). Die E-450 ist eine besonders kompakte, handliche und leichte DSLR, die vom Äußeren eher an Bridgekameras erinnert. Sie bietet 10 Megapixel und neben einem Sucher auch ein LiveView-Display - im Vergleich zu teureren DSLRs fehlt lediglich ein Bildstabilisator. Mit einem Marktpreis von um die 400 Euro gehört die e-450 schon zu den günstigsten Zwei-Objektiv-Kits. Amazon legt nochmal eine Schippe drauf und verkauft das Set für 350 Euro - ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis im Einstiegs-DSLR-Bereich gibt es derzeit nicht.

Neben den beiden Preisknüllern geht das dritte Angebot geradezu unter. Ein digitaler Bilderrahmen. Das 10-Zoll-Gerät "Intenso Mediacreator" bietet eine Auflösung von 1.024x768 Pixel und sowohl einen 4:3- als auch 16:9-Modus. Daten können direkt per CardReader oder USB-Sticks gelesen werden - ein interner Speicher fehlt allerdings. Daneben beschränkt sich der Mediacreator nicht auf seine Aufgabe als Bilderrahmen, sondern ist ein echtes Multimedia-Talent: MP3s kann er ebenso abspielen wie MPEG-Videos, bei der Steuerung hilft die mitgelieferte Fernbedienung. Ein echtes Schnäppchen ist der Intenso allerdings nicht: Für die verlangten 80 Euro ist er auch bei dem ein oder anderen Händler-Konkurrenten zu erwerben.