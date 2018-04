Schnäppchen bei Amazon: Smartphone, MP3-Player, SAT-Receiver

Durchwachsen präsentieren sich die aktuellen Elektronik-Angebote des Onlinehändlers Amazon. Während der beliebte MP3-Player Samsung Sansa Fuze+ ein echtes Schnäppchen darstellt, hält sich beim Smartphone LG GS500 und dem SAT-Receiver Comaq LS 100HD das Sparpotenzial in Grenzen.

Amazon-Schnäppchenjäger wurden in letzter Zeit schon mal besser bedient als in dieser Woche. Die drei angebotenen Produkte sind weder echte Kracher, noch ist ihr Preis sensationell niedrig.

Noch mit Abstand am attraktivsten ist der "SanDisk Sanza Fuze+". Er gehört zu den typischen MP3-Playern im Handy-Format, die neben Musik auch Videos abspielen, Fotos anzeigen und als Diktiergerät genutzt werden können. Im Fuze+ ist zudem ein FM-Radio integriert, der 8 GByte große Flash-Speicher lässt sich per MicroSD(HC)-Karte um bis zu 32 GByte erweitern. Amazon bietet den Fuze+ in insgesamt vier Farben (Weiß, Schwarz, Blau, Lila) für jeweils gut 65 Euro an. Damit geht der Sansa diese Woche als einziges Produkt als echtes Schnäppchen durch - normalerweise ist er unter 90 Euro kaum zu bekommen.

Das Smartphone "LG GS500" kann da nicht mithalten. Dabei klingen seine Rahmendaten durchaus vielversprechend: Es besitzt einen 3 Zoll großen TFT-Touchscreen mit 240x400 Pixeln Auflösung. Dazu kommen eine MP3-Player-Funktionalität, eine 3-Megapixel-Kamera und ein eingebautes FM-Radio. Per MicroSD-Karte kann der serienmäßig nur 41 MByte große Speicher um bis zu 8 GByte erweitert werden. Auch als Mini-Büro bringt das GS500 mit Quadband, UMTS und HSDPA (3,6 GBit) alles mit, was ein modernes Smartphone können muss. Allerdings ist der Preis von knapp 100 Euro keine wirkliche Sensation. Bei vielen Konkurrenzhändlern gibt es das LG-Gerät standardmäßig für gerade mal 5 Euro mehr - da lohnt sich im Meer der Smartphones das Zugreifen eigentlich nur, wenn es denn unbedingt dieses Modell sein soll.

Presilich wieder etwas attraktiver ist der DVB-S-Receiver "Comaq SL 100HD". Amazon verlangt knapp 100 Euro für das HD-fähige DVB-S2-Gerät. Unter 100 Euro inklusive Versand ist bei anderen Händlern nicht zu bekommen. Die Ausstattung bewegt sich in Relation zum Preis im Bereich des Üblichen: CI-Schacht, 1080p-fähige HDMI-Schnittstelle, USB-Anschluss für externe Massenspeicher, PVR-Ready und 5.000 Speicherplätze.