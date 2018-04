Wer zukünftig im Hamburger InterContinental absteigt, bekommt was zu hören. Nämlich feinste High-End-Komponenten von Linn.

Wer zukünftig im Hamburger InterContinental absteigt, bekommt was zu hören. Nämlich feinste High-End-Komponenten von Linn (www.linn.co.uk ).

Zwei Suiten werden mit dem System "Classik Movie" (Bild) sowie den Kompaktlautsprechern "Katan" ausgestattet. Damit startet das Fünfsternehaus an der Außenalster ein Pilotprojekt, das anspruchsvollen Hotelgästen Klang- und Bildwiedergabe in einer Qualität bietet, die erstklassigen Heimsystemen nahe kommt oder sie sogar übertrifft.

"Wer zu Hause leidenschaftlich gern Musik hört, spart nicht bei der Technik", weiß Hoteldirektorin Gesa Rohwedder. Aber in vielen Hotels fände der Gast bloß ein Radio und einen Fernseher von nicht allzu höher Klangqualität vor. "Die High-End Geräte von Linn verwandeln die beiden Suiten auf Knopfdruck in echte Konzertsäle und bieten eine Klangqualität, die selbst anspruchsvolle Gäste begeistern wird", so Rohwedder. In den kommenden Monaten würden die Nutzer zu Ihren Reaktionen befragt und die Ergebnisse in die zukünftigen Planungen einfließen.