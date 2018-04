Schönling in Weiß: Motorola Motoluxe

Motorola hat jetzt die weiße Variante seines Mittelklasse Android-Smartphones Motoluxe vorgestellt. Der Eyecatcher mit dem 4-Zoll-Display und der 8-Megapixel-Kamera kommt jetzt für 259 Euro in den Handel.

Ultradünn und im hochglänzenden Weiß noch eine Spur attraktiver präsentiert sich das neue Mittelklasse-Phone Motorola Motoluxe. Das mit Android 2.3 ausgerüstete Smartphone verfügt über ein 4-Zoll-Display (Auflösung: 480 x 854 Pixel), einen einfachen 800-Megahertz-Prozessor plus 300 Megabyte-Minispeicher, der jedoch per Speicherkarte erweitert werden kann. Zu den Highlights des Motorola Mittelklasse-Modells gehört die 8-Megapixel-Kamera mit Autofokus und Blitz. Beim ersten Connect Testcheck machte das Motoluxe einen ordentlichen Eindruck - Fazit der Tester: "Insgesamt zeigt sich das Motoluxe aber als grundsolides Mittelklasse-Modell mit Flair. An Farben stehen mattes Schwarz und glänzendes Weiß zur Wahl - wobei Letzteres ein echter Eyecatcher ist."Das Motoluxe in Weiß ist ab sofort im Fachhandel und bei der Telekom zu bekommen. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 259 Euro.