sehen + hören - die Messe für TV und Audio vom 7.-8. November

Auch in diesem Jahr informiert die Messe sehen + hören über die neuesten Entwicklungen im Bereich TV und Audio. Am 7. und 8. November 2009, von 10 bis 18 Uhr, präsentieren die Aussteller im Nürnberger Messezentrum wieder anspruchsvolle technische Lösungen und individuelle Beratung zu HiFi, Heimkino und Wohnraumbeschallung.

Veranstaltet wird die sehen + hören 2009 bereits zum vierten Mal. In diesem Jahr lädt die sehen + hören zeitgleich mit der themenverwandten Verbrauchermesse Consumenta ins Nürnberger Messezentrum ein.

Über 100 der renommiertesten Herstellerfirmen sowie auch kleinere Spezialanbieter präsentieren in den Ausstellungsräumen der NürnbergMesse sowie in über 300 Einzelvorführungen ihre Produkte. Dabei steht in diesem Jahr für viele Aussteller die ästhetische und individuelle Integration von Hightech in den Wohnraum im Mittelpunkt der Produktpräsentation. Für die Besucher vor Ort haben die Aussteller Messepakete geschnürt, in denen sie ausgewählte Produkt- und Serviceangebote für einen optimalen Hör- und Sehgenuss gebündelt anbieten.