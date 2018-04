Sieht so das iPad 3 aus?

Mehrere Medien haben in den letzten Tagen unabhängig voneinander neue Informationen zum iPad 3 von Apple veröffentlicht. Wenn sie stimmen, dann wissen wir nicht nur, wann es präsentiert wird, sondern auch wie es aussieht.

In der ersten Märzwoche wird es soweit sein, schreibt das Blog des Wall Street Journal, All Things D. Apple werde das iPad 3 wieder im "Yerba Buena Center for the Arts" in San Francisco präsentieren, dem traditionellen Veranstaltungsort des Herstellers, an dem auch die Tablet-Vorgänger und einige iPhone-Generationen erstmals gezeigt wurden. Schon eine Woche später könnte das iPad 3 in den Läden stehen, heißt es weiter.

Dieser Termin wird von anderen Indizien untermauert. Schon am 2. Februar hat die japanische Website Macotakara die erste Märzwoche ins Spiel gebracht und sich dabei auf Informationen aus Zuliefererkreisen berufen. Und wie neue Profil-Dateien auf den Servern von Apple enthüllen, soll das System-Update iOS 5.1 spätestens am 9. März veröffentlicht werden. Dass es zusammen mit dem iPad 3 präsentiert wird, ist mehr als naheliegend. Bisher waren viele Software-Neuvorstellungen von Apple mit neuer Hardware verknüpft und das Unternehmen würde damit dem Rhythmus treu bleiben, seine Produkt-Generationen im Jahresabstand zu verbessern. Der Blick in den Kalender zeigt: Das iPad 2 wurde am 2. März 2011 präsentiert.

Parallel dazu wurde im chinesischen Forum Apple.pro ein Foto veröffentlicht auf dem angeblich die Rückseite des iPad 3 zu sehen ist (siehe Bild oben). Auch die Websites 9to5Mac, Cult of Mac und RepairLabs haben entsprechende Fotos veröffentlicht (siehe Bildergalerie). Große Unterschiede zum Vorgänger kann man darauf nicht erkennen. Kleine Details sollen aber auf technische Veränderungen hindeuten: ein anderes Display, einen größeren Akku und eine neue Kamera. Vor allem das Display wird seit längerer Zeit intensiv diskutiert. Fast alle sind sich einig: Apple wird die Auflösung drastisch erhöhen, von 1024 x 768 Pixel (iPad und iPad 2) auf 2048 x 1536 Pixel. Zum Prozessor gibt es dagegen widersprüchliche Angaben. Während einige Blogs von einem verbesserten A5-Prozessor mit erhöhter Taktrate und neuer GPU ausgehen, spekulieren andere über einen A6-Prozessor mit vier Kernen.

Was davon stimmt, wird man in der ersten Märzwoche erfahren. Für diesen Termin spricht übrigens noch eine weitere Tatsache: vom 27. Februar bis zum 1. März findet in Barcelona der Mobile World Congress statt, auf dem alle internationalen Branchengrößen - außer Apple - ihre neuen Produkte für 2012 präsentieren. Mit einer iPad-3-Vorstellung eine Woche später könnte der Kulthersteller aus Cupertino ihnen die Show stehlen.

