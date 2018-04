Beethovens 9. Sinfonie

Silvesterkonzert des Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin und des Rundfunkchor Berlin

Beethovens 9. Sinfonie und ihr erhebendes Chorfinale mit der Ode "An die Freude" von Friedrich Schiller erklingen wie in jedem Jahr am 30. und 31. Dezember mit dem Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin und dem Rundfunkchor Berlin unter Leitung von Marek Janowski im Konzerthaus.

© Archiv

Ein hervorragendes Sängerquartett konnte für diesen festlichen musikalischen Jahresabschluss gewonnen werden. Der koreanische Bass Kwangchul Youn und Iris Vermillion (Alt) haben die Beethoven-Sinfonie bereits mehrfach beim Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin gesungen und sind regelmäßig zu Gast. Hinzu kommen die amerikanische Sopranistin Mary Mills und der Tenor Torsten Kerl, die beide zuletzt an der Deutschen Oper in Berlin jeweils Titelrollen in Braunfels "Heiliger Johanna" sowie in Wagners "Rienzi" sangen. Nicolas Fink studierte den Rundfunkchor Berlin ein. Beethovens Neunte ist mit seinem prägnanten Schlusschor eine höchst vielschichtige Komposition. Der taube und schwerkranke Beethoven stellte sie 1824 drei Jahre vor seinem Tod fertig. Erstmals führte der Komponist Singstimmen in die Gattung Sinfonie ein. Für spätere Komponistgenerationen war die Sinfonie Nr. 9 höchst inspirierend, so auch für Richard Wagner und seine Musikdramen, die Marek Janowski konzertant ab dieser Saison bis 2013 dirigiert. In diesem Jahr sind beim Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin im Beethoven-Zyklus' bereits alle Sinfonien erklungen. Mit Schillers "Freude, schöner Götterfunken" geht dieses Jahr nun auch zu Ende. Konzertübertragung auf Deutschlandradio Kultur am 31. Dezember 15.03 Uhr Tickets: 30.12. 33 bis 60 Euro 31.12. 39 bis 79 Euro RSB Besucherservice: 030/202987-15, tickets@rsb-online.de, Charlottenstraße 56, 10117 Berlin Montag bis Freitag 9-18 Uhr, Fax: 030/202 987 29 Donnerstag, 30. Dezember 2010, 20.00 Uhr, Konzerthaus BerlinFreitag, 31. Dezember 2010, 16.00 Uhr, Konzerthaus BerlinMarek Janowski (Dirigent)Mary Mills (Sopran), Iris Vermillion (Alt), Torsten Kerl (Tenor), Kwangchul Youn (Bass),Nicolas Fink (Choreinstudierung)Rundfunkchor Berlin, Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin Ludwig van Beethoven: Sinfonie Nr. 9 d-Moll op. 125 mit Schlusschor überSchillers Ode "An die Freude" Anzeige