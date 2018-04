Simyo mit Allnet-Flat ab 19,90 Euro

Mobilfunk-Discounter Simyo bringt jetzt eine Allnet-Flatrate für Smartphone-Besitzer. Für 19,90 Euro bzw. 24,90 Euro im Monat erhalten die Kunden eine Telefon- und Surfflat.

Der neue Flat-Tarif von Simyo richtet sich an Smartphone-Vielnutzer. Ab 19,90 Euro im Monat können Kunden unbegrenzt in alle deutschen Mobilfunknetze sowie in deutsche Festnetze telefonieren und unbegrenzt im mobilen Internet surfen. Ein Highspeed-Volumen (Empfang: max. 7,2 Mbit/s) von 500 Megabyte pro Monat ist ebenfalls darin enthalten. Die All-Net Flat kann ab sofort auf simyo.de bestellt werden. Die Vielnutzer-Flat gibt es mit einem 24-Monats-Vertrag für 19,90 Euro im Monat. Alternativ steht eine monatlich kündbare Version zur Auswahl, die 24,90 Euro im Monat kostet. Eine SMS-Option sowie die Highspeed-Erweiterung auf 1 Gigabyte Daten im Monat können bei Simyo für 5 Euro pro Monat hinzugebucht werden. Simyo-Bestandskunden können nur gegen eine Wechselgebühr von 19,90 Euro zur neuen All-Net Flat wechseln. Bis zum 31. Mai 2012 entfällt für Neukunden die einmalige Anschlussgebühr. Simyo nutzt das Mobilfunknetz von E-Plus.