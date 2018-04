Skype-App fürs iPad

Skype hat eine fürs iPad optimierte App entwickelt, mit der das iPad kostenlos Videoanrufe verschicken und empfangen kann. Die kostenlose App ist im iTunes App Store erhältlich.

Mit der Skype for iPad-App können iPad-User über eine WLAN oder UMTS-Mobilfunkverbindung kostenlose Videoanrufe in VGA-Auflösung (640 x 480 Bildpunkten) mit 15 Einzelbildern pro Sekunde per Skype führen. iPad-Besitzer erreichen mit der App per Videogespräch eine Vielzahl anderer Skype-Versionen und Geräte. Skype nutzt das Großdisplay des iPad für eine angepasste Kontaktansicht. Zudem sind im Verlaufsfenster alle zuletzt erfolgten Gespräche und Chats zu finden. Mit Skype for iPad können neben Videoanrufen auch Telefonate mit anderen Skype-Usern geführt werden. Über die App lassen sich auch Instant Messages sowie SMS verschicken oder Telefongespräche via Skype in Fest- und Mobilfunknetze führen. Die Anwendung funktioniert auf jedem iPad, vorausgesetzt die neueste iOS-Firmware ist installiert. Wer Videoanrufe führen und empfangen will, benötigt jedoch einen iPad 2. Besitzer eines iPad der ersten Generation können lediglich Videoanrufe empfangen. Auf dem iPad 1 sind Skype-Sprachanrufe und die Instant-Messaging-Funktionen uneingeschränkt nutzbar. Die Skype für iPad-App kann kostenlos im iTunes App Store heruntergeladen werden.