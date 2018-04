Skype: Update für iPhone- und iPad-App

Skype hat jetzt ein Update seiner App für iPhone und iPad freigegeben. Es enthält eine neue Anti-Shake-Technologie, die das Verwackeln bei Videoanrufen verringert. Außerdem ist die Unterstützung für Bluetooth integriert worden.

Zu den großen Verbesserungen des Updates gehört eine neue Funktion, die das Wackeln der Bilder bei den selbst gedrehten Skype Video Calls verringert. Da zudem Bluetooth integriert wurde, können jetzt auch Bluetooth-fähige Headsets als Freisprecheinrichtung für Skype-Gespräche mit dem iPhone genutzt werden.

Die neue Skype Version für iPhone und iPad hat auch eine Werbefläche integriert. Mit ihr werden alle Skype-Nutzer zwangsläufig konfrontiert - bis auf die User, die bei Skype ein Guthaben besitzen. Außerdem enthält das Update ein wichtiges Sicherheits-Feature.

Skype for iPhone und Skype for iPad steht kostenlos im Apple iTunes App Store zum Download bereit. Das neue Skype for iPad unterstützt sowohl das iPad als auch das iPad 2. Skype for iPhone ist im iPhone 3G, iPhone 3GS und iPhone 40 sowie von der zweiten und dritten Generation des iPod Touch nutzbar.