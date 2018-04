So testet connect Notebooks

In vier Kategorien muss ein Notebook sein Bestes geben, um im neuen connect-Testverfahren der Konkurrenz den entscheidenden Schritt voraus zu sein.

Die Redakteure untersuchen den Mobilrechner in den Kategorien Ausdauer, Ausstattung, Handhabung und Leistung. Sie vergeben in jeder Kategorie maximal 125 Punkte, verteilt auf eine große Anzahl von Merkmalen. Alle Merkmale landen in der Produktdatenbank. Die Datenbank errechnet anhand festgelegter Formeln die Punktzahlen aller getesteten Produkte. Auch die Tabellen der Produkttests lassen sich aus ihr heraus automatisiert erstellen.

Messung der Ausdauer

Für die Ausdauermessung verwendet connect die Benchmark-Programme MobileMark 2014, das unter genau festgelegten Voreinstellungen in Bezug auf Display-Helligkeit und Power-Management das typische Nutzerverhalten eines Anwenders simulieren. Dabei wird die Zeit gemessen, die bis zur vollständigen Entladung des Akkus vergeht.

Bewertung der Ausstattung

Dazu werden etwa hundert Merkmale in den Kategorien System, Massenspeicher, Display, Schnittstellen, Software und Features aufgenommen. Je nach Relevanz für den praktischen Einsatz wird jedes Feature mit Punkten belohnt. Bei einigen Merkmalen gibt es auch Abhängigkeiten zu anderen.

So ergibt eine sehr hohe Display-Auflösung nur auf einem großen Display Sinn. Die in der Datenbank hinterlegten Formeln berücksichtigen solche Zusammenhänge automatisch. Die für Ihre Kaufentscheidung wichtigsten Merkmale stellen wir im Überblick in der Testergebnistabelle zusammen.

Handhabung

Zur Bewertung der Handhabung gehört natürlich die Handlichkeit des Geräts, aber auch die seines Netzteils. Doch auch die Stabilität des Gehäuses und des Displays wird hier beurteilt. Bei der Tastatur stehen Hub, Stabilität und Feedback durch deutlichen Anschlag im Fokus.

Doch auch die Standard-Konformität des Tastaturlayouts wird hier erfasst - schließlich sind Blindschreiber darauf angewiesen, dass sich alle Zeichen am gelernten Platz befinden. Die Funktionalität des Touchpads als Maus-Ersatz wird hier genauso beurteilt wie gegebenenfalls Lautstärke und Häufigkeit des Lüftereinsatzes.

Rechenpower, getrennt nach System und Grafik

Dabei ist die Systemleistung für die flüssige Reaktion des Betriebssystems verantwortlich, aber auch für viele alltäglich Programme, etwa für den Internet-Browser, Office-Applikationen, Media-Player und Bildbearbeitungs-Software.

Die Grafikleistung kommt bei 3-D-Spielen und bei Konstruktionsprogrammen aus Technik und Architektur zum Tragen. connect erfasst die Kennwerte mit Benchmark-Programmen wie MobileMark 2014, SYSmark2014 und verschiedenen Versionen von 3DMark. Dargestellt werden knapp 30 erfasste Werte als Prozentanteil von einem angestrebten, erstrebenswerten Ergebnis, dem sogenannten Erfüllungsgrat.