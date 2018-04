Die Übernahme von Sony Ericsson durch Sony ist abgeschlossen. Jetzt wurde der Unternehmensname geändert: Sony Ericsson ist jetzt Sony Mobile Communications. Eine stärkere Integration in das Gesamtunternehmen Sony und eine stärkere Verzahnung der Sony Endgeräte untereinander sind die geplanten Folgen dieser Integration.

Nach Angabe des japanischen Multimedia-Riesen Sony ist die Übernahme der Ericsson-Anteile am bislang gemeinsamen Mobilfunk-Unternehmen Sony Ericsson jetzt abgeschlossen. Mit der vollständigen Übernahme des 50 Prozent-Anteils von Ericsson ändert sich auch der Name des Unternehmens in Sony Mobile Communications. Ziel der Übernahmen ist die stärkere Integration der Mobilfunk-Sparte in das Mutterunternehmen Sony. Die neuen Sony Mobile Phones sollen von dieser Integration beispielsweise durch verbesserte Anschlussmöglichkeiten an andere Sony-Produkte - wie etwa Tablets, TVs und Notebooks - profitieren. Ebenfalls zu erwarten ist die stärkere Integration der Angebote des Sony Entertainment Networks, die eine umfangreiche Auswahl an Musik und Filmen bereitstellen. Das erste Smartphone der neuen Mobilfunk-Marke Sony wurde bereits im Januar 2012 auf der Mobilfunkmesse CES in Las Vegas vorgestellt. Das Sony Xperia S ist das neue Topmodell des Anbieters. Es hat ein 4,3 Zoll-Display mit einer Auflösung von 1280 x 720 Pixel, nutzt einen 1,5 Gigahertz schnellen Dualcore-Prozessor und verfügt über eine hochauflösende 12-Megapixel-Kamera. Das neue Sony-Smartphone ist mit Android 2.3 ausgestattet und wird ein Update auf Android 4.0 bekommen. Es soll im ersten Quartal 2012 für 499 Euro in Deutschland auf dem Markt kommen.