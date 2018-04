Sony kündigt zwei neue 3D-AV-Receiver der ES-Serie an

Der japanische Großkonzern Sony hat zwei neue AV-Receiver der gehobenen ES-Klasse vorgestellt. Hierbei handelt es sich um die Modelle STR-DA3600ES und STR-DA5600ES, die neben einer 3D-Unterstützung mit hoher Soundqualität, großem Funktionsumfang und flexiblen Netzwerkoptionen um die Gunst des Käufers buhlen.

Vorzeige-Modell unter den Sony-Receivern ist künftig der STR-DA5600ES. Pro Kanal leistet der 7.1-Surroundverstärker 120 Watt. Zudem bietet der Receiver sechs HDMI Ein- und zwei Ausgänge nach dem 3D-fähigen HDMI-Standard 1.4 sowie eine DLNA-Zertifizierung, die das Streamen von Audio-, Video- und Foto-Dateien entsprechender Zuspieler erlaubt. Des Weiteren gibt der Receiver aus dem DSL-Anschluss das komplette Programm des Internet-Radios wieder. Eine neue Auto-Kalibrierung namens DCAC-EX soll im Wohnzimmer den bestmöglichen Surroundsound einpegeln, indem es den Standort der Boxen lokalisiert und entsprechend aussteuert.

Videos, egal welcher Qualität, skaliert der STR-DA5600ES auf ein Quasi-HD-Niveau mit 1.080 Zeilen hoch. Sogar analoge Signale eines Schallplattenspieler wandelt das Gerät in digitale Informationen um und gibt sie weiter. Mit Hilfe eines integrierten Vierfach-Ethernet-Hubs ermöglicht der Receiver außerdem eine so genannte Second Room Funktion, also das Wiedergeben einer unabhängigen zweiten Quelle in einem anderen Raum als den Standort des Receivers.

Der STR-DA5600ES erscheint im Oktober 2010 und wird 2.500 Euro kosten. Bereits für 1.300 Euro bekommt der Käufer den STR-DA3600ES. Jener verfügt allerdings nur über 100 Watt Leistung pro Kanal und bietet lediglich vier HDMI-Eingänge und einen HDMI-Ausgang.