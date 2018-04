Ist es eine Hifi-Anlage mit Bilderrahmenfunktion oder ein Bilderrahmen mit überdimensionierter Sound-Wiedergabe? Mit dem "WGH-SLK1I" hat Sony eine neue Spezies der Crossover-Geräte erschaffen.

Die Kompaktanlage hält eine Dockingstation für MP3-Player wie Apples iPod bereit. Damit können nicht nur Musikdaten abgespielt werden, denn gleichzeitig zeigt das SLK1I Fotos oder Videos auf seinem 9 Zoll großen LCD an. Besitzt der angeschlossene Player WLAN-Funktionalität, werden auf Wunsch automatisch passende Webvideos, etwa von Youtube, wiedergegeben.

Ansonsten dient der TFT als digitaler Bilderrahmen, mit dem sich die Front der Anlag "individualisieren" lässt. Neben dem MP3-Player dienen dank entsprechender Schnittstellen auch SD-Karten, Memory Sticks und USB-Speicher als Datenquelle. Technisch setzt die Anlage auf einen Digitalverstärker, der bis zu jeweils 65 Watt Leistung an die Lautsprecher schickt.Gesteuert werden die meisten Funktion wahlweise direkt am Gerät oder per mitgelieferter Fernbedienung.

Kompatibel ist das rund 450 Euro teure, ab September verfügbare "WGH-SLK1I" mit den meisten Apple-Modellen. Nicht geeignet ist lediglich der aktuelle Touch (3rd Gen), außerdem fehlen alle iPhones auf der Eignungsliste.