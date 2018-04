Sony will den Frühling ins Ohr bringen

Passend zum nahenden Lenz bringt Sony im April farbenfrohe Kopfhörer auf den Markt - darunter Bügel- sowie In-Ohr-Kopfhörer.

Den geschlossenen Bügel-Kopfhörer MDR 570 (40 Euro) wird es in den Farben Orange, Blau, Grün, Braun und Schwarz geben. Praktisch: Die Kabellänge ist individuell einstellbar und der Kopfhörer verfügt über eine drehbare Ohrmuschel.

Auch der MDR 370 (30 Euro) ist ein Bügelkopfhörer, ähnelt dem größeren MDR 570 aber nicht im Geringsten. Wesentlich leichter und vor allem sehr viel greller, wendet sich Sony damit wohl an ein sehr junges Publikum. Der Hingucker: die mit farbigem Samt überzogenen Kopfohrpolster. Ein klein wenig unauffälliger wirds, wenn die Wahl auf den weißen MDR 370.

Seine In-Ohr-Kopfhörer-Serie erweitert um den MDR EX 57 LP (30 Euro) sowie den MDR EX 77 LP (40 Euro). Der 57 LP wird in Blau-Grün, Violett, Weiß und Schwarzerhältlich sein. Beim Premium-Modell 77 LP bleibt Sony mit Weiß und Schwarz farblos nüchtern. Hier kann mit Hilfe des mitgeliferten Kabelreiters die Länge des Kabelskomfortabel angepasst werden. www.sony.de