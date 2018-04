Sound Kick: Neues Dock von Soundfreaq

Soundfreaq, der Spezialist für portable Klangtools, sorgt mit dem neuen Sound Kick für frischen Wind im Segment der Docking-Stationen.

Neuester Zuwachs in Soundfreaqs Dock-Familie ist der portable Sound Kick, der mit 120 Euro zu Buche schlägt. Dank Bluetooth-Übertragung empfängt er Musik ganz ohne Kabelstress, von iOS-, Android- und Blackberry-Geräten. Dabei verläuft der Verbindungsaufbau des Docks mit dem Smartphone einfach und flott: Drückt man die "Pair"-Taste am Sound Kick, erscheint dieses sofort im Bluetooth-Menü des Handys.

Alternativ zum kabellosen Betrieb steht auch ein analoger AUX-Eingang bereit, um konventionelle Portis und andere Zuspieler anzuschließen. Ein wiederaufladbarer Akku soll den Sound Kick bis zu sieben Stunden mit Strom versorgen. Andere mobile Geräte wie Handys lassen sich über eine USB-Buchse auch gleich mit Strom aufladen.

Praktisches Detail: Die Gehäuse-Rückseite ist aus- und wieder einfahrbar. Eingeklappt ist der Lautsprecher somit kompakt genug für den Transport - und ausgefahren erhält er etwas mehr Gehäusevolumen, was ihm eine kräftigere Basswiedergabe bescheren dürfte. Und tatsächlich tönte der Sound Kick erstaunlich ausgewachsen für seine Größe. Wer am Sound noch etwas schrauben möchte, sollte sich die kostenlose App (für iOS und Android) besorgen, um dort mit einem 2-Band-EQ den Klang anzupassen. Die Taste "UQ3" auf dem Sound Kick selbst aktiviert eine beachtliche Stereo-Erweiterung, mit der die Bühne deutlich an Größe gewinnt.

Fazit

Als mobile Klangstation ist der Sound Kick für all jene interessant, die oft auf Achse sind, im Büro, bei Freunden oder im Urlaub gerne Musik von ihrem Smartphone streamen und diese auch gleich in ansprechendem Sound abspielen möchten.