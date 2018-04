Sparaktion bei Blau.de

Mobilfunk-Discouter Blau.de lockt Neukunden mit 15 Euro Startguthaben. Die Aktion gilt für Käufer eines Guthaben-Startpakets und läuft bis zum 31. Januar 2012.

Wer ab heute auf der Webseite von Blau.de ein Startpaket kauft, bekommt als Neukunde ein Extra-Guthaben on top. Das 9,90 Euro teure Startpaket enthält neben dem üblichen Startguthaben von 5 Euro zusätzlich 10 Euro Extra-Guthaben als Willkommensgeschenk.Die Guthabentrarife der E-Plus-Tochter Blau.de sind frei von Grundgebühren und Mindestumsätzen. Der Anbieter berechnet für Gespräche in alle deutschen Netze jeweils 9 Cent pro Minute. 9 Cent kostet auch das Versenden einer SMS (in jedes deutsche Netz). Für das mobile Surfen verlangt Blau.de moderate 24 Cent pro Megabyte. Blau.de-Kunden nutzen das Mobilfunknetz von E-Plus.