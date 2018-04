Sparkassen wollen NFC-Funkchip schnell einführen

Die deutschen Sparkassen wollen die Einführung von EC-Karten mit Near-Field-Communication (NFC) Funkchip beschleunigen, wie das Magazin Fokus berichtet. Es ist eine Alternative zur Google Bezahllösung Wallet, die auf Smartphones mit NFC-Funkchip setzt.

Geplant ist, dass in Zukunft alle 45 Millionen EC-Karten der Sparkassen zusätzlich mit der mobilen Funktechnik ausgestattet werden, ein Großteil davon bereits in den nächsten zwei Jahren. Die EC-Karte mit dem Funkchip soll für die Sparkassen-Kunden kostenlos sein. Bezahlen kann man damit bei Edeka sowie den Drogerie-Ketten Douglas und DM. Eine Tankstellen-Gruppe soll ebenfalls unter den Einkaufspartnern der Sparkassen sein. Mit den NFC-fähigen EC-Karten können kleine Einkäufe bezahlt werden. Es wird aber auch möglich sein, dass nach einer PIN-Abfrage größere Beträge vom Girokonto abgebucht werden. Ende Mai hatte Google sein mobiles Bezahlsystem Google Wallet in den USA vorgestellt. Zurzeit ist es in New York und San Francisco nutzbar. In Europa arbeiten die Mobilfunkanbieter seit Jahren ebenfalls an Lösungen, um über Handy, Sim-Karte und NFC-Funktechnik kleinere Einkäufe zu bezahlen. Bislang sind diese Projekte aber nicht über das Feldtest-Stadium hinausgekommen.