Ohne Decoder für Dolby True HD und DTS HD Master wie in den USA wird der dort erhältliche Blu-ray-Player Samsung BDP 1200 im Herbst nicht nach Europa kommen. Als gleich aussehender BDP 1400 soll er die HD-Tonformate hierzulande auch als Bitstream über seine HDMI-Digitalschnittstelle (Version 1.3) zu den entsprechenden Receivern übermitteln. Die Video-Inhalte von Blu-ray-Discs gab unser Testmuster bereits in voller 1080p-Auflösung und außerdem in Originalgeschwindigkeit mit 24 Vollbildern pro Sekunde (24p) gestochen scharf und leuchtend-brillant aus. Herkömmliche DVDs rechnet der Samsung, vergleichbar stereoplays Bildreferenz Denon DVD 3930, mit den derzeit fehlerärmsten Chipsätzen von Silicon Optics (HQV Reon) ruckfrei und ohne störende Artefakte zu Vollbildern um und skaliert sie hoch auf 1080p.

Bleibt nur noch zu hoffen, dass der Ethernet-Anschluss, der derzeit nur für Firmware-Upgrades vorgesehen ist, auch interaktiv für Blu-ray-Extrainformationen aus dem Netz offen ist. Das Warten lohnt sich, denn den Cineasten erwartet ein Sonderangebot: Der BDP 1400 soll bloß 550 Euro kosten. (Stereoplay 2007)