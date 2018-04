Super-AV-Vorstufe von Onkyo

Bislang war sie ja eher ein Phantom. Nun, auf der IFA 2008, ist Onkyos AV-Top-Vorstufe endlich auch einmal als fertiges Gerät zu besichtigen. Die SC 886 soll so ziemlich alles können, was derzeit im HD-Heimkino in Sachen Bild & Ton gefordert ist und dafür fast bescheidene 2000 Euro kosten.

