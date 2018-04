Super-Smartphone Galaxy Note lieferbar

Samsung startet jetzt den Verkauf seines Tablet-Smartphones Galaxy Note in Deutschland. Das Super-Smartphone mit dem 5,3 Zoll großen HD-Display kommt für 699 Euro (UVP) in den Handel. Bei Amazon ist es bereits für 561 Euro zu bekommen.

Das Galaxy Note ist ein Smartphone mit vielen Superlativen: Sein Display zum Beispiel. Mit 5,3 Zoll ist der Super-Amoled-Bildschirm üppig dimensioniert, außerdem bietet er mit 1280 x 800 Bildpunkten (zusammen mit dem Galaxy Nexus) die bislang höchste Auflösung bei Smartphones. Für brilliante Farbwiedergabe ist auch gesorgt. Angetrieben wird das Galaxy Note von einem der schnellsten Prozessoren für Smartphones, einem 1,4 Gigahertz getakteten Doppelkern-Prozessor. Ebenfalls super: der 2500 mAh Akku. Er verschafft dem Smartphone ein fettes Ausdauerpolster für viele Anwendungen.

Mit seinem Format fällt das Galaxy Note ebenfalls auf. Es ist zwar nur 1 Zentimeter dick, aber immerhin 14,7 Zentimeter lang und 178 Gramm schwer.

Im Galaxy Note kommt die aktuelle Androidversion 2.3.5, kombiniert mit der aktuellen Version der Samsung Oberfläche Touchwiz, zum Einsatz. Bedient wird das XXL-Smartphone per Fingerwisch, außerdem steht ein Stylo, S-Pen gennannt, bereit. Mit ihm können handschriftliche Notizen (und mehr) gemacht werden.

Das Galaxy Note kommt jetzt in Deutschland in den Handel. Die Preisempfehlung von Samsung liegt bei 699 Euro. Bei Amazon ist das Super-Phone schon für 560,99 Euro lieferbar.

