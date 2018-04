Telco bietet drei verschiedene Inklusiv-Tarife für Telefonie, SMS und Daten und drei reine Daten-Flats an.

Unter der Marke Telco verkauft Drillisch Telecom sechs neue Tarife, die dank Inklusivvolumina für Übersichtlichkeit sorgen sollen.

So bietet der All In S 50 für 7,95 Euro pro Monat 50 Freiminuten und 50 SMS in alle deutschen Netze inklusive. Auch 50 MB an Daten kann man "versurfen", bevor die Geschwindigkeitsdrossel von 7,2 Mbit/s auf 64 kbit/s bremnst.

Der All In M kostet 9,95 Euro und bringt 100 Freiminuten und - SMS mit und man kann bis 200 MB "Verbrauch" schnell surfen.

Der All in M schlägt mit 19,95 Euro zu Buche und man bekommt 200 Freiminuten, 100 Frei-SMS und 500 MB bis zur Drosselung.

Bei allen drei Tarifen fallen für weitere Datennutzung keine weiteren Kosten an. Nach dem Verbrauch der Freiminuten- und SMS werden 8 Cent pro Minute oder SMS fällig. Die Vertragslaufzeit beträgt 24 Monate. Genutzt wird das Netz von O2.

Wer es hauptsächlich auf die mobile Datenübertragung abgesehen hat, wird bei Telco bei den Datenflats fündig.

Hier gibt es die Datenflat S für 7,95 Euro pro Monat und einer Drosselung ab 500 MB, die Datenflat M für 9,95 Euro und der Drossel bei 1 GB und die Datenflat L, wo für 19,95 Euro erst bei 5 GB von 7,2 Mbit/s auf 64 kbit/s gebremst wird.

Die neuen Tarife werden nur über den Fachhandel vertrieben. Eine Liste mit Händlern findet man unter www.drillisch-telecom.de .